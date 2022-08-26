Non porta bene la presenza del sindaco Maria Limardo sul cantiere immortalata mentre si stavano eseguendo i lavori di bitumazione. La grata mancante ha causato il ristagno dell’acqua, cittadini ed automobilisti rassegnati

Non porta decisamente bene al sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo (o a chi per lei) postare selfie sui social per “propagandare” l’apertura o la riparazione di strade comunali. Dopo l’apertura lo scorso anno della strada Cancello Rosso-Candrilli – inaugurata in “pompa magna” con tanto di presenza di Mangialavori, Pitaro, dell’assessore regionale Gallo, oltre che del sindaco e dell’assessore comunale Russo – e la chiusura dopo neanche un mese perché pericolosa e lasciata aperta solo per i residenti, ecco che nelle scorse settimane il primo cittadino era stata immortalata mentre si stava bitumando un pezzo di strada al bivio che da Longobardi conduce a Vibo Marina ed a destra verso la Stazione di Vibo-Pizzo. Qualcosa anche in questo caso non è andata però per il verso giusto se è vero – com’è vero – che la strada in questione per quattro giorni si è presentata totalmente allagata. Mancava infatti la grata di raccolta delle acque oltre al fatto – fanno notare diversi residenti – che la pendenza dopo i lavori di bitumazione non pare essere fra le migliori se – presenza o meno di una grata – l’acqua ristagna e si forma un lago. [Continua in basso]

Inutile ricordare che tale arteria presenta diverse problematiche da oltre tre anni e che la parte superiore andando verso Vibo Valentia è stata chiusa per lavori dopo una prima frana e poi richiusa per nuovi lavori a seguito di un ulteriore cedimento, oltre al fatto che per diverso tempo è stata lasciata con il cemento al posto dell’asfalto e con un enorme blocco, proprio di cemento, lasciato dopo l’apertura in parte sulla carreggiata e beccato con l’auto da un turista milanese appena rientrato a Longobardi. Non sappiamo, dunque, se sono i selfie del sindaco che portano male, di certo ci troviamo dinanzi a quella politica degli slogan e della propaganda che abbiamo più volte denunciato: una politica intesa come marketing e vendita di fumo in pieno stile…Forza Italia (ma altri partiti come la Lega, Fratelli d’Italia o il Pd non scherzano, vedi inaugurazione dell’autostrada in Calabria fatta negli scorsi anni da Renzi e in realtà mai terminata) che tratta i cittadini come bambini delle scuole elementari.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: lavori pubblici realizzati e pensati male che, dopo pochissimo tempo, mostrano tutti i limiti di chi ha fatto delle “passerelle” la propria ragione di vita (politica).

Solo nella giornata di ieri è stata realizzata la grata che ha permesso all’acqua di defluire. Resta ora la strada da ripulire da fango, sabbia e pietrisco accumulati sull’asfalto dopo le piogge di questi giorni e a causa del ristagno causato proprio dall’assenza della grata. Nella speranza che anche le cunette vengano ripulite e non ci si trovi alla prossima pioggia nelle medesime condizioni degli ultimi giorni.

