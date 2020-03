Coronavirus, due casi positivi a Vibo: la conferma da Catanzaro

I campioni analizzati provengono dall'ospedale Jazzolino. I pazienti sono in quarantena a casa: erano stati nei pressi di Codogno

Due nuovi casi di pazienti risultati positivi al Covid 19 si registrano in Calabria. I due tamponi sono stati esaminati dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. I campioni sono giunti nel capoluogo dall’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.



Secondo quanto è stato possibile apprendere si tratterebbe di due coniugi residenti nell’hinterland vibonese che avrebbero trascorso un periodo di permanenza in un comune prossimo a Codogno.



Al loro rientro, giorni addietro, erano stati posti in quarantena in quanto avevano accusato lievi sintomi e quindi sottoposti a tampone risultato positivo. Ora si attende il riscontro dal secondo tampone dell’Istituto superiore di sanità. Le loro condizioni appaiono sostanzialmente buone.



Nove i casi di coronavirus in Calabria

Salgono così a nove i casi positivi al tampone da coronavirus in Calabria. Oltre agli ultimi due di Vibo, sono quattro persone nel Cosentino, una a Reggio (oggi dimessa dal Grande ospedale metropolitano) e due coniugi a Catanzaro. Di questi ultimi l’uomo, un 67enne, è attualmente ricoverato all’ospedale Pugliese del capoluogo.



