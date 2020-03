Coronavirus, il premier Giuseppe Conte: «Tutta Italia zona rossa» – Video

Il presidente del Consiglio annuncia misure «ancora più stringenti» per contenere l’epidemia: «Non c’è più tempo». Scuole chiuse fino al 3 aprile

Tutta Italia diventa zona rossa, o meglio “zona protetta”. L’annuncio pochi istanti fa da parte del premier Giuseppe Conte. Non ci sarà più zona rossa o zona uno e due. Ma ci sarà l’Italia zona “protetta”. Saranno da evitare gli spostamenti, a meno che non siano motivati da: comprovate ragioni di lavoro; casi di necessità; motivi di salute.



«Siamo consapevoli di quanto sia difficile cambiare le nostre abitudini. Io stesso – ha affermato Conte – lo sto sperimentando, massima comprensione per tutti gli italiani. Anche i giovani che sono soliti andare nei centri commerciali e andare nei bar. Abitudini che con il tempo, alla luce delle raccomandazioni, potranno essere modificate. Tempo non ce n’è. Numeri ci dicono di una crescita importante dei contagi e delle persone ricoverate in terapia intensiva e sub intensiva ed anche decedute. A loro va la vicinanza nostra. Le nostre abitudini vanno cambiate ora e dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa, per il bene dell’Italia. Parlo dei nostri genitori e dei nostri nonni. Dobbiamo farlo subito e ci riusciremo se tutti collaboreremo.



Per questo ho deciso d’accordo con altri componenti del governo di adottare misure più stringenti per fermare l’avanzata del coronavirus per tutelare la salute dei cittadini che è nostro obiettivo primario. Se la salute pubblica è bene che è messo a repentaglio noi siamo costretti a imporre dei sacrifici. Sto per firmare provvedimento che possiamo sintetizzare io resto a casa. Aggiungiamo un divieto degli assembramenti all’aperto e in locali aperti al pubblico. Comprendiamo voglia di socialità dei giovani, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia. È il momento della responsabilità».



Anche le attività didattiche di scuole e università, ha chiarito Conte – saranno sospese fino al 3 aprile.



