Vibo Valentia: non si arrestano i contagi, 73 nuovi casi Covid

Sale a 409 il numero dei positivi al virus. È quanto riporta l’ultimo bollettino diramato dal dipartimento Tutela della Salute

Altri 73 nuovi casi di Covid accertati nella Provincia di Vibo Valentia che ad oggi conta un totale di 409 positivi. Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, ad oggi in Calabria sono positive al Coronavirus 26.934 (+409 rispetto a ieri), quelle negative 415.687. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: casi attivi 3.917 (63 in reparto AO Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 10 al presidio di Acri; 3 all’ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 3818 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3981 (3763 guariti, 218 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 1.896 (30 in reparto all’AO di Catanzaro; 2 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 14 in reparto all’AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.843 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.033 (1.952 guariti, 81 deceduti).

Crotone: casi attivi 382 (20 in reparto; 362 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1979 (1.940 guariti, 39 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 1.049 (18 ricoverati, 1031 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.222 (1.190 guariti, 32 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2.275 (77 in reparto; 6 P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.184 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.841 (7.697 guariti, 144 deceduti).

Altra Regione o Stato estero: casi attivi 93 (93 in isolamento domiciliare); casi chiusi 266 (266 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 183, Catanzaro 39, Crotone 7, Vibo Valentia 73, Reggio Calabria 107.

Altra Regione o Stato estero 0. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 134.