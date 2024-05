Falerna, il Riva Restaurant celebra l’anniversario della Repubblica

In occasione del 2 giugno si terrà un nuovo spettacolo ideato dalla Riva Academy, l’accademia di formazione interna per gli artisti. Ecco di cosa si tratta

Il Riva Restaurant celebra l’anniversario della Repubblica Italiana con uno show dedicato al tricolore! La location di Falerna Marina è pronta ad accogliere i suoi ospiti con un nuovo spettacolo dedicato all’Italia, ideato dalla Riva Academy, l’accademia di formazione interna per gli artisti.

Il 2 giugno diventa quindi un’occasione aggiuntiva per vivere l’esperienza Riva:

La Cucina contemporanea di pesce, iconica per il ristorante, protagonista del menu à la carte, dal quale scegliere i propri piatti preferiti e proiettarsi al futuro, boccone dopo boccone, attraverso il palato; non dimenticando le proprie radici e il passato che ha reso questa festa così importante.

Il sabrage, l’apertura della bottiglia di Champagne tramite l’utilizzo della sciabola. Quale occasione migliore per praticare questo rito?

Scegliere un cocktail dalla drink list d’autore del Riva, da gustare al tramonto. La Riviera dei Tramonti e i colori della golden hour accompagnati da un buon drink: un momento da incorniciare.

Show dedicato all’Italia ideato dagli artisti interni della location: una nuova avventura per gli ospiti, che contribuirà a regalare momenti di gioia e spensieratezza.

Per contribuire a rendere l’atmosfera ancora più patriottica, gli ospiti potranno indossare un accessorio che richiami i colori della bandiera italiana. Sarà un’esperienza memorabile, dove intrattenimento, buona cucina e patriottismo si fondono per celebrare in grande stile la Festa della Repubblica.

Roberto Gallo, proprietario della struttura, ha condiviso con grande entusiasmo: «Sarà un vero piacere trascorrere il 2 giugno insieme ai nostri ospiti. Lo spettacolo ideato con gli artisti della Riva Academy diventa un modo per regalare un’esperienza sempre varia e coinvolgente, celebrando con l’occasione una ricorrenza molto importante per la nostra nazione».