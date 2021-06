Vax day, a Zungri vaccini Pfizer e Moderna per i partecipanti

Zungri si prepara al vax day in programma domenica 20 giugno nei locali della Protezione civile. Lo rende noto il Comune amministrato dal sindaco Francesco Galati con una nota stampa. I sanitari dell’Asp di Vibo Valentia procederanno a somministrare i vaccini Pfizer e Moderna a quanti aderiranno alla campagna. La vaccinazione è aperta a tutti, compresi i minori da 12 anni in su.

Come aderire

In ogni caso – si fa rilevare nella nota stampa – è sempre possibile comunicare anticipatamente la propria adesione alla Protezione civile di Zungri. I volontari sono a disposizione per fornire tutte le informazioni utili. L’ente invita dunque alla partecipazione: «È un’occasione importante per aumentare la percentuale di immunizzazione della popolazione. In più – si fa presente – è l’ultima opportunità per fare il vaccino a Zungri, successivamente bisognerà rivolgersi ai centri vaccinali di Vibo Valentia o Ricadi».

Invito alla vaccinazione

Ad oggi «la pandemia non è sconfitta e con l’arrivo in Italia della variante Delta (variante indiana) il rischio di ritornare in una situazione critica è reale. La vaccinazione – conclude la nota è l’unica arma che abbiamo contro questo virus. Il vaccino protegge dal contagio e dal rischio di sviluppare gravi forme di infezione anche letali. Al contempo ci rende più liberi nella quotidianità con il Green pass vaccinale».