Covid, in Calabria registrati 201 nuovi positivi e tre decessi. Il dato nel Vibonese

Salgono a 74mila i casi totali di Covid in Calabria, con i 201 positivi in più registrati nell'ultimo bollettino della Regione. Tre i morti, che portano il totale a 1.279 e 209 le guarigioni (69.319). Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è stato pari a 1.038.257 (+3.254). Dei nuovi casi, 22 sono stati registrati nella provincia di Catanzaro, 45 a Cosenza, 29 a Crotone, 75 a Reggio Calabria, 1 a Vibo Valentia e i restanti 29 fuori regione Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 260 (17 in reparto, 2 in terapia intensiva, 241 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.445 (10.298 guariti, 147 deceduti);

Cosenza: casi attivi 900 (38 in reparto, 4 in terapia intensiva, 858 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.515 (22.928 guariti, 587 deceduti);

Crotone: casi attivi 302 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 297 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.767 (6.665 guariti, 102 deceduti);

Reggio Calabria: casi attivi 1.506 (40 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.463 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.680 (23.333 guariti, 347 deceduti);

Vibo Valentia: casi attivi 188 (4 in reparto, 2 in terapia intensiva, 182 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.638 (5.546 guariti, 92 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 24 nuovi soggetti positivi di cui 2 residenti fuori regione. Mentre l’Asp di Cosenza fa sapere che oggi si registrano 54 nuovi casi, di cui 3 ricoverati e 51 a domicilio; il numero totale dei casi è incrementato di 45 unità e non di 54, in quanto sono stati eliminati 9 casi risultati doppi a seguito di verifiche. Sempre a seguito di verifiche effettuate, oggi si comunicano 2 decessi avvenuti a domicilio, rispettivamente il 18 novembre e il 14 dicembre del 2020. L’Asp di Crotone, invece, riferisce dei 51 nuovi soggetti positivi 22 sono migranti. L’Asp di Reggio Calabria comunica, infine, 80 nuovi soggetti positivi, di cui 4 residenti fuori regione e un migrante.