Covid, in Calabria salgono i contagi: i positivi sono 282. Il dato nel Vibonese

Sono 282inuovi casi Covid in Calabria a fronte 2.236 tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 3 decessi (2 nella provincia di Cosenza e 1 a fuori regione) e 202 guarigioni. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.048.111. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 74.789 rispetto a ieri. Il tasso di positività si attesta al 12,61. [Continua in basso]

I nuovi positivi

I nuovi contagi sono così suddivisi: Catanzaro (+19), Cosenza (+74), Crotone (+30), Reggio Calabria (+117), Vibo Valentia (+37), altra regione o stato estero (+5).

Il bollettino

Catanzaro: casi attivi 296 (19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.504 (10.357 guariti, 147 deceduti);

Cosenza: casi attivi 862 (30 in reparto, 3 in terapia intensiva, 829 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.703 (23.103 guariti, 600 deceduti);

Crotone: casi attivi 276 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 270 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.860 (6.758 guariti, 102 deceduti);

Reggio Calabria: casi attivi 1.686 (58 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.626 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.840 (23.492 guariti, 348 deceduti);

Vibo Valentia: casi attivi 253 (6 in reparto, 2 in terapia intensiva, 245 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.665 (5.573 guariti, 92 deceduti). [Continua in basso]

L’Asp di Catanzaro comunica 20 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica che «nei casi a domicilio del setting fuori regione si registra 1 guarito tra quelli indicati come persi al follow–up; oggi un caso, in precedenza compreso tra i ricoverati residenti fuori regione, viene riportato tra i casi a domicilio residenti in regione, in quanto è stata accertata la residenza». L’Asp di Crotone comunica invece «34 nuovi soggetti positivi di cui 1 migrante». L’Asp di Reggio Calabria riferisce infine di «un decesso fuori regione».