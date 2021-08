Emergenza covid, a Fabrizia i contagi dilagano: i nuovi casi positivi sono 40

Non si fermano i contagi a Fabrizia. Anzi, dilagano: i nuovi positivi al Covid 19 sono, infatti, in costante aumentano anche oggi: il numero di casi attivi al coronavirus è arrivato a 40, appena ieri i positivi erano invece 36. Mentre martedì erano 33, un numero tuttavia sufficiente da spingere già nella stessa giornata il sindaco del centro montano del Vibonese Francesco Fazio ad assumere decisioni forti. Il primo cittadino ha dunque firmato un’ordinanza che prevede una serie di provvedimenti restrittivi, volti a contenere la diffusione del contagio e che sono entrati in vigore sin dalla stessa giornata di martedì scorso e che rimarranno in vigore fino al 12 settembre. La crescita insomma è davvero repentina, considerando che appena domenica scorsa i positivi erano 24, mentre nell’ultimo aggiornamento dell’Asp di lunedì erano 27. Tant’è che nell’ordinanza si parla di «evolversi incontrollato del contagio» all’interno del comune. Va detto infine che di 11 tamponi si aspetta l’esito. Una persona si trova ricoverata in ospedale.