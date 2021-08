Acquaro, preoccupano i contagi da Covid: il monito del sindaco ai cittadini

Preoccupano i contagi anche nel comune di Acquaro. Nella giornata di ieri sono stati registrati un totale di 19 casi positivi al Covid (tampone molecolare 16; tampone antigenico 3). Nella frazione di Piani, invece, non è stato registrato alcun nuovo contagio. I dati si riferiscono alle ultime comunicazioni pervenute al Comune da parte dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Tale situazione, dunque, preoccupa e non poco il sindaco Giuseppe Barilaro, il quale non esita a confessare che è proprio «l’evoluzione della trasmissione del virus ad Acquaro» a non rassicurarlo per niente. Da qui, quindi, il monito del primo cittadino alla sua comunità affinché – questo l’accorato appello di Barilaro ai cittadini – si riprendano «da subito i comportamenti e le regole che ci possano preservare dal contagio. Facciamolo con serietà senza bisogno di ordinanze restrittive ed imposizioni. Difendiamo la storica responsabilità della nostra comunità», conclude il sindaco.