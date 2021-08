Emergenza Covid, 195 positivi in Calabria: salgono i ricoveri. Il dato nel Vibonese

Sono 195 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino odierno diramato dalla Regione che registra anche 3 decessi (1 a Cosenza, 1 a Crotone e 1 a Reggio Calabria). Continuano intanto a crescere i ricoveri nei reparti (+3). Effettuati nelle ultime 24 ore 4.024 tamponi.[Continua in basso]

I nuovi contagi

I nuovi casi positivi sono così suddivisi: Catanzaro 24, Cosenza 43, Crotone 18, Reggio Calabria 82, Vibo Valentia 16, altra regione o stato estero 12.





I casi provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: [Continua in basso]

Catanzaro: casi attivi 269 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 241 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10699 (10552 guariti, 147 deceduti).

Cosenza: casi attivi 1136 (41 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1089 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24053 (23447 guariti, 606 deceduti). [Continua in basso]

Crotone: casi attivi 401 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 390 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7006 (6902 guariti, 104 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2348 (70 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2273 in isolamento domiciliare); casi chiusi24539 (24183 guariti, 356 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 355 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 345 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5762 (5668 guariti, 94 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 24 nuovi positivi di cui uno fuori regione. L’Asp di Vibo Valentia comunica 17 nuovi positivi di cui uno fuori regione. L’Asp di Crotone comunica 23 nuovi positivi di cui cinque fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 44 nuovi positivi di cui uno fuori regione. L’Asp di Reggio Calabria comunica 86 nuovi soggetti positivi di cui quattro residente fuori regione.