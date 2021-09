Emergenza Covid, in Calabria 229 contagi e 2 decessi. Il dato nel Vibonese

Sono 229 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria a fronte di 3.244 tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino odierno diramato dalla Regione che registra anche 2 decessi e 208 guariti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+1) ma diminuiscono in reparto (-2). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti 1.128.392. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 80.912. Il tasso di positività si attesta al 7.06%. [Continua in basso]

I nuovi contagi

I nuovi casi positivi sono così suddivisi: Catanzaro 0, Cosenza 138, Crotone 11, Reggio Calabria 60, Vibo Valentia 9, altra regione o stato estero 11.

Il bollettino

Catanzaro: casi attivi 224 (23 in reparto, 6 in terapia intensiva, 195 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10912 (10.763 guariti, 149 deceduti).

Cosenza: casi attivi 1.662 (47 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1610 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.819 (24.201 guariti, 618 deceduti).

Crotone: casi attivi 365 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 355 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.323 (7.214 guariti, 109 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2.235 (70 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2158 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.990 (25.616 guariti, 374 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 255 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 248 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.002 (5.906 guariti, 96 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 2 nuovi positivi fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica invece che nel setting fuori regione oggi si registrano 2 nuovi casi a domicilio. L’Asp di Crotone comunica oggi 16 nuovi positivi di cui 5 migranti. L’Asp di Vibo Valentia comunica due rientri da stato estero e tre da altra regione.