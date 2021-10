Covid, in Calabria 150 nuovi casi e 3 morti: i dati del Vibonese

Sono stabili i contagi in Calabria: oggi si attestano a 150 i nuovi casi positivi al coronavirus in tutta la regione, di cui solo 7 nel Vibonese. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Cittadella, che registra anche 3 morti. Calano i ricoveri: -5 nei reparti ordinari e -1 in terapia intensiva. E aumentano i guariti: +289.

A livello provinciale i contagi di oggi sono così distinti: +14 Catanzaro, +38 Cosenza, +28 Crotone, +55 Reggio Calabria, +7 Vibo Valentia, +8 altra regione o Stato estero. I morti riguardano invece 1 Catanzaro, 1 Cosenza e 1 Reggio.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 170 (16 in reparto, 4 in terapia intensiva, 150 in isolamento domiciliare); 11077 guariti, 154 deceduti;

– Cosenza: casi attivi 1.329 (29 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1297 in isolamento domiciliare); 25.346 guariti, 642 deceduti;

– Crotone: casi attivi 282 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 271 in isolamento domiciliare); 7.709 guariti, 114 deceduti;

– Reggio Calabria: casi attivi 1.310 (79 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1224 in isolamento domiciliare); 27.772 guariti, 392 deceduti;

– Vibo Valentia: casi attivi 92 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 88 in isolamento domiciliare); 6.164 guariti, 98 deceduti.

L’Asp di Crotone comunica 36 nuovi positivi di cui 8 migranti.