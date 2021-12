In Calabria 474 casi Covid e 6 morti: una vittima anche nel Vibonese

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Reggio Calabria la provincia con più nuovi positivi

Sono 474 i casi Covid emersi in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di 9.856 tamponi. Lo riferisce il bollettino regionale che registra anche 6 morti (2 a Cosenza, 3 a Reggio e 1 a Vibo), 375 guariti. +3 gli ingressi nei reparti di terapia intensiva. A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: Catanzaro +71, Cosenza +61, Crotone +24, Reggio Calabria +302, Vibo Valentia +16.

Il bollettino regionale

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.564.912 (+9.856). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 101598 (+474) rispetto a ieri.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 949 (39 in reparto, 6 in terapia intensiva, 904 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12259 (12085 guariti, 174 deceduti).

casi attivi 949 (39 in reparto, 6 in terapia intensiva, 904 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12259 (12085 guariti, 174 deceduti). Cosenza: casi attivi 3118 (95 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3015 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28827 (28129 guariti, 698 deceduti).

casi attivi 3118 (95 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3015 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28827 (28129 guariti, 698 deceduti). Crotone : casi attivi 405 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 396 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9240 (9116 guariti, 124 deceduti).

: casi attivi 405 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 396 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9240 (9116 guariti, 124 deceduti). Reggio Calabria : casi attivi 3573 (76 in reparto, 9 in terapia intensiva, 3488 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33333 (32895 guariti, 438 deceduti).

: casi attivi 3573 (76 in reparto, 9 in terapia intensiva, 3488 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33333 (32895 guariti, 438 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 778 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 768 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7599 (7487 guariti, 112 deceduti).

L’ Asp di Cosenza comunica che: “Oggi si registrano 62 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 61 unità e non di 62 in quanto è stato eliminato un caso comunicato in precedenza e risultato doppio”. “L’Asp di Crotone informa che: “Si registrano 25 nuovi positivi ma va sottratto 1 soggetto trasferito presso un ospedale di Catanzaro e pertanto verrà riportato nel bollettino dall’ASP territorialmente competente”.