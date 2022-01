Covid, in arrivo un vaccino contro la variante Omicron: sarà pronto a marzo

«Il vaccino contro Omicron sarà pronto a marzo e si è già iniziato a produrre le dosi». Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla, il quale ha spiegato in un’intervista alla Cnbc che il vaccino sarà efficace anche contro le altre varianti del Covid che stanno circolando.

«Ema ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale antivirale per via orale orale Paxlovid. La domanda è di Pfizer Europe», ha fatto sapere l’Agenzia Ue. Il risultato è atteso nelle prossime settimane.