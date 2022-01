Rientro a scuola, a Nicotera e Vazzano tamponi rapidi per gli studenti

Preoccupa l’avanzata del Covid nei territori vibonesi. Così diversi Comuni si organizzano per garantire ritorni in classe in sicurezza

Diversi Comuni del Vibonese, prima del rientro a scuola degli studenti, si stanno attrezzando per garantire giornate di screening. La crescita dei contagi da Covid-19 nel Vibonese ha infatti portato molti enti a posticipare il ritorno in classe. A Nicotera gli studenti saranno in dad fino al 15 gennaio. Nei prossimi giorni programmati tamponi rapidi per individuare ed eventualmente circoscrivere focolai.

L’avviso è riportato sulla pagina social del Comune: «Si avvisa la cittadinanza che, nei giorni di sabato e domenica, l’amministrazione comunale in collaborazione con la Protezione civile di Nicotera, al fine di garantire agli alunni, frequentanti le scuole ricadenti nel territorio, il rientro in classe in totale sicurezza, saranno effettuati gratuitamente dei drive-in per l’esecuzione dei tamponi antigenici».

Per evitare assembramenti si procederà con il seguente calendario:

Sabato dalle ore 9:00 alle 12:00 studenti della scuola secondaria di primo grado.

studenti della scuola secondaria di primo grado. Sabato dalle ore 14:00 alle ore 17.00 alunni dell’infanzia e primaria

alunni dell’infanzia e primaria Domenica dalle ore 14:00 alle ore 17.00 i ragazzi frequentanti le scuole superiori Itis e Liceo.

I gazebo per l’esecuzione dei tamponi verranno allestiti presso il Liceo classico.

Lo screening a Vazzano

Medesimo provvedimento a Vazzano: « Si comunica ai genitori degli alunni che sabato 15 gennaio dalle ore 15:30 presso il Mulino della gioventù, verrà effettuato un’attività di screening tamponi rapidi Covid-19, in vista della ripresa delle attività scolastiche», si legge in un avviso diramato dall’amministrazione comunale.

