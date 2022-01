Covid, a Mileto giornata di screening per il ritorno a scuola dei ragazzi -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

La paura dell’aumento dei contagi Covid-19 nelle ultime settimane ha spinto diversi comuni della provincia vibonese a predisporre giornate di screening finalizzate alla individuazione e circoscrizione di ulteriori casi. In particolare le giornate stanno interessando la popolazione studentesca presto chiamata al rientro in classe. Test rapidi anche a Mileto, su volontà dell’amministrazione comunale: «I test – ha spiegato il sindaco Salvatore Giordano – stanno coinvolgendo i ragazzi dell’istituto comprensivo e quelli della Ragioneria, sezione staccata di Vibo Valentia».

Il servizio viene portato avanti grazie anche al lavoro dei volontari: «L’obiettivo – ha spiegato il primo cittadino – è quello di riaprire le scuole in presenza, in serenità e tranquillità».

La situazione dei contagi nel territorio di Mileto viene costantemente monitorata: «Dobbiamo imparare a convivere con il virus», ha precisato Giordano. In tutto questo a giudizio del primo cittadino bisogna «dare stabilità alla vita dei nostri ragazzi». In un video-messaggio diffuso sui social, il sindaco invita poi le famiglie a vaccinare i ragazzi: «Siamo pronti ad accogliere qualsiasi iniziativa che vada a tutela dei loro figli e di loro stessi».