Covid, l’epidemiologo Lopalco: «Ne stiamo uscendo, picco contagi già raggiunto»

«La pandemia potrebbe non esserci già più il mese prossimo». Così l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, che ha diffuso il testo dell’intervento. «Credo – ha affermato Lopalco – che abbiamo raggiunto il picco della pandemia dopo la Befana, ne stiamo uscendo, lo penso proprio». E «il mese prossimo – ha osservato – questa situazione non ci sarà più».

L’epidemiologo ha detto di non voler «fare previsioni troppo ottimistiche ma credo che in primavera potremo fare i conti con una situazione nuova, con la popolazione in gran parte vaccinata oppure entrata in contatto col virus». Sulla possibilità di toglierci anche le mascherine da marzo, l’epidemiologo ha spiegato che «come trend sì, poi però dobbiamo sempre aspettare i dati». Quanto infine all’obbligo di tampone per i vaccinati con tre dosi, ha concluso, «io sarei per abolirlo del tutto, anche per i positivi, dopo cinque giorni, a patto che non abbiano avuto sintomi».