Casi covid tra bambini, a Polia nuova giornata dedicata ai tamponi

Nuova giornata di screening a Polia. Lo rende noto il Comune tramite una nota stampa: «L’amministrazione comunale, vista la positività al Covid-19 di alcuni bambini del plesso, ha ritenuto opportuno mettere nuovamente a disposizione delle famiglie un drive in dedicato ai bambini, alle maestre e al personale ata della scuola dell’infanzia e primaria di Polia».

Pertanto lunedì 24 gennaio, alle ore 15.30, presso la piazza Pizzonia «sarà allestita una postazione per effettuare i tamponi». Si procederà senza prenotazione, in ordine di arrivo: «Vi preghiamo di non creare assembramenti durante l’attesa, cercando di rimanere ognuno della propria auto. Seguiamo con attenzione l’evolversi della situazione. Vi ricordiamo – aggiungono poi gli amministratori– che il virus non è scomparso ma è ancora presente». Pertanto si invitano i cittadini a seguire le dovute precauzioni, dall’uso della mascherina al mantenimento della distanza di sicurezza.