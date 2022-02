Covid, attese in Calabria 31mila dosi di vaccino Novavax

di Luana Costa

È previsto domenica l’arrivo in Calabria del nuovo vaccino anti covid Novavax. L’uso del siero è stato autorizzato lo scorso 22 dicembre dal comitato tecnico scientifico di Aifa dopo il parere favorevole espresso dall’Agenzia Europea dei medicinali. Sarà impiegato assieme ai vaccini già in uso nella campagna vaccinale ma solo per la popolazione superiore ai 18 anni di età e per il ciclo primario di immunizzazione.

L’uso del vaccino Novavax

È stata infatti autorizzata la sola somministrazione delle prime due dosi a tre settimane (21 giorni) di distanza l’una dall’altra. Il farmaco non richiede diluizione ed è già pronto all’uso. Al momento non vi sono dati a conforto della intercambiabilità di Novavax con altri vaccini anti covid, pertanto chi ha iniziato il ciclo vaccinale con questo siero dovrà completarlo con lo stesso.

In Calabria

Domenica giungeranno in Calabria le prime 31mila dosi che saranno somministrate senza distinzione di fascia d’età ma per la popolazione superiore ai 18 anni.