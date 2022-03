Covid, ad Acquaro troppi casi tra ragazzi: il Comune promuove uno screening

L’emergenza Covid torna a preoccupare il Vibonese. In base agli ultimi dati diffusi nella giornata di ieri, la provincia registra attualmente 14.129 positivi, 9 ricoverati in reparto. Gli ultimi contagi emersi in un giorno sono stati +404. Ad Acquaro l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Barilaro si mobilita promuovendo una giornata di screening dedicata agli studenti. Ad oggi sono diverse le scuole del Vibonese chiuse per Coronavirus.



«Considerato il tasso elevato di positività registrato in questi giorni tra i ragazzi delle nostre scuole – si legge su un avviso pubblicato mezzo social – abbiamo organizzato una giornata di screening su base volontaria, per i ragazzi frequentanti le classi delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Acquaro». I genitori degli alunni interessati dovranno prenotare tramite i numeri forniti anche sulla pagina facebook dell’amministrazione.



I tamponi verranno effettuati nei locali della scuola media di Acquaro il 22 marzo a partire dalle ore 13.45. Lo screening è rivolto solo agli alunni delle scuole locali.