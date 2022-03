Covid Calabria, quasi 4mila nuovi casi e 9 morti: contagi ancora alti nel Vibonese

Il tasso di positività schizza al 29,04%. Ancora 5 ricoveri nei reparti ordinari, 1 in terapia intensiva

Tornano a salire i casi Covid in Calabria, sono 3.994 i positivi emersi nelle ultime 24 ore a fronte di 13.752 tamponi (ieri erano 2.134 casi, 8.696 tamponi). Le persone guarite sono 2.388, 9 i decessi: 4 a Cosenza, 1 a Crotome, 4 a Reggio Calabria. +5 i ricoveri nei reparti ordinari, +1 in terapia intensiva. Il tasso di positività sale al 29,04%. I nuovi contagiati sono così divisi: 754 a Catanzaro, 1237 Cosenza, 536 Crotone, 997 Reggio Calabria, 459 Vibo Valentia, 11 Altra regione. [Continua in basso]

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.536.868 (+13.752). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 270.331 (+3.994) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: