Inaugurata a Francavilla Angitola la panchina gialla per la cura dell’endometriosi

Promosso dall’associazione “la voce di una è la voce di tutte” in collaborazione con il Comune di Francavilla Angitola, si è svolto ieri, nella sala consiliare, un incontro dal titolo “scoprENDO l’endometriosi”. Ad introdurre il dibattito il sindaco Giuseppe Pizzonia: «Abbiamo deciso di affrontare una patologia ginecologica poco conosciuta che coinvolge la salute della donna con effetti psicofisici spesso debilitanti. Riteniamo – ha detto il primo cittadino dell’Angitolano – sia importante parlarne e sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica diffusa ma spesso sottovalutata». [Continua in basso]

È toccato poi alle tutor dell’associazione organizzatrice Carmen Amato e Romina Rotella raccontare le loro personali esperienze fatte di enormi difficoltà per via di una malattia della quale si conosce poco, ma che comporta problemi fisici e psicologici. Aspetto quest’ultimo sottolineato dalla dottoressa Caterina Gimigliano: «Il percorso da intraprendere è innanzitutto accettare la malattia per poi affrontarla», ha spiegato la psicologa. Ha concluso il dibattito la consigliera regionale delle pari opportunità Anna Fruci che si è impegnata a divulgare la conoscenza della patologia.

«L’endometriosi non può essere curata, ma se riconosciuta può essere trattata», ha spiegato il dottore Romeo Aracri, medico di famiglia: «Ci sono – ha detto – dei campanelli d’allarme da non sottovalutare, ecco perché ai primi sintomi della malattia bisogna rivolgersi al proprio medico curante, senza alcun timore». Il dibattito anche il sindaco di Capistrano Marco Martino. Al termine dell’incontro è stata inaugurata la “Endopank”, la panchina gialla di sensibilizzazione all’endometriosi.