Covid, in Calabria 1494 nuovi casi e 4 morti: una vittima nel Vibonese

Nella provincia di Vibo contagi in lieve aumento nelle ultime 24 ore. I dati del bollettino regionale

Sono 1.494 i casi Covid emersi nelle ultime 24 ore in Calabria, +4 i decessi (1 Catanzaro, 1 Cosenza, 1 Crotone, 1 Vibo Valentia). I guariti sono stati 2.369, -21 i ricoveri nei reparti ordinari, +2 in terapia intensiva. I nuovi positivi sono così divisi: Catanzaro +416, Cosenza +491, Crotone +3, altra regione +8, Reggio +448. Vibo +128. Ieri i casi erano stati 96. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.832.280 (+7.669).

Il bollettino regionale

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 332.807 (+1.494) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro : casi attivi 7.106 (82 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7.016 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.980 (39.709 guariti, 271 deceduti).

: casi attivi 7.106 (82 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7.016 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.980 (39.709 guariti, 271 deceduti). Cosenza: casi attivi 41.994 (91 in reparto, 6 in terapia intensiva, 41.897 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.936 (39.906 guariti, 1030 deceduti).

casi attivi 41.994 (91 in reparto, 6 in terapia intensiva, 41.897 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.936 (39.906 guariti, 1030 deceduti). Crotone: casi attivi 3.683 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.673 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30.235 (30.021 guariti, 214 deceduti).

casi attivi 3.683 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.673 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30.235 (30.021 guariti, 214 deceduti). Reggio Calabria : casi attivi 11.713 (94 in reparto, 3 in terapia intensiva, 11.616 in isolamento domiciliare); casi chiusi 118.150 (117.416 guariti, 734 deceduti).

: casi attivi 11.713 (94 in reparto, 3 in terapia intensiva, 11.616 in isolamento domiciliare); casi chiusi 118.150 (117.416 guariti, 734 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 18.185 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.168 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18.544 (18.380 guariti, 164 deceduti). L’Asp di Cosenza comunica 499 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione.

