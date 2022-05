Il camper dell’Avis di Pizzo approda alla Capitaneria di Porto di Vibo Marina

L'iniziativa promossa dalla presidente comunale di Pizzo Carmen Muzzì per sensibilizzare sull'importanza della raccolta del sangue

Per la prima volta a Vibo Marina, l’Avis Comunale di Pizzo ha organizzato una raccolta di sangue, coinvolgendo la Capitaneria di Porto che ha

immediatamente aderito alla nobile iniziativa, testimoniando concretamente lo spirito e i valori di solidarietà, attraverso il dono del sangue come atto di partecipazione attiva alla vita sociale e civica. [Continua in basso]

La Presidente dell’Avis di Pizzo Muzzì e il commissario Reppucci

Soddisfatta la presidente dell’Avis comunale di Pizzo Carmen Muzzì «per la generosa disponibilità e straordinaria sensibilità dimostrata dal Comandante di Fregata Massimiliano Pignatale». All’iniziativa ha preso parte anche la Guardia di finanza di Vibo Marina e il commissario prefettizio di Pizzo Antonio Reppucci. «L’ iniziativa – ha affermato Carmen Muzzì – non resterà certamente l’ultima, seguiranno protocolli d’intesa con l’intento di sviluppare iniziative condivise al fine di garantire

un’adeguata disponibilità di sangue ed emocomponenti a tutti i pazienti che ne hanno necessità».



