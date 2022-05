Covid, nel Vibonese contagi stabili e 817 guariti: il bollettino regionale

In Calabria si registrano 4 morti e 953 nuovi positivi. +3 i ricoveri in terapia intensiva nelle ultime 24 ore

Contagi stabili in Calabria dove oggi si registrano 953 casi (ieri 931) a fronte di 6.037 tamponi. 4 i decessi, 3 a Cosenza e uno a Catanzaro, +3 i ricoveri in terapia intensiva. I guariti sono 3.182, 817 solo nel Vibonese. Tasso di positività al 15,79% mentre i positivi sono così divisi: Catanzaro +206, Cosenza +352, Crotone +163, Reggio +181, Vibo Valentia +46 (ieri 33), Altra regione +5. [Continua in basso]

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.068.849 (+6.037). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 381.570 (+953) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro : casi attivi 5.110 (52 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5.051 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.660 (53.360 guariti, 300 deceduti).

: casi attivi 5.110 (52 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5.051 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.660 (53.360 guariti, 300 deceduti). Cosenza : casi attivi 31.735 (61 in reparto, 4 in terapia intensiva, 31.670 in isolamento domiciliare); casi chiusi 68.007 (66.919 guariti, 1088 deceduti).

: casi attivi 31.735 (61 in reparto, 4 in terapia intensiva, 31.670 in isolamento domiciliare); casi chiusi 68.007 (66.919 guariti, 1088 deceduti). Crotone : casi attivi 2.746 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.732 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36.861 (36633 guariti, 228 deceduti).

: casi attivi 2.746 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.732 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36.861 (36633 guariti, 228 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 4705 (51 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4653 in isolamento domiciliare); casi chiusi 136773 (136.000 guariti, 773 deceduti).

casi attivi 4705 (51 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4653 in isolamento domiciliare); casi chiusi 136773 (136.000 guariti, 773 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 12.554 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.544 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.840 (26.670 guariti, 170 deceduti).

L’Aspdi Cosenza comunica 355 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. Inoltre, specifica che dei tre Dei 3 decessi comunicati oggi, 2 sono avvenuti in reparto ed 1 decesso è avvenuto a domicilio il 04 gennaio 2022 e se ne è avuta notizia oggi. L’Asp di Catanzaro comunica 208 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

Articoli correlati