Vibo, promossa una raccolta fondi per l’Associazione italiana sclerosi multipla

Cena di gala per raccogliere fondi a favore dell’Associazione italiana sclerosi multipla. È l’iniziativa promossa dal Lions club di Vibo Valentia, che ha in programma l’evento per venerdì 24 giugno al ristorante Gargantua di Sant’Onofrio. A tirare le fila dell’organizzazione è Nicola Fusca, che, d’accordo con il presidente Biagio Mazza, sta mettendo a punto gli ultimi aspetti organizzativi. «L’obiettivo– spiega Fusca – è dimostrare ancora una volta la grande capacità dei Lions di agire concretamente in nome della solidarietà. Potenziare la ricerca sulla sclerosi multipla e garantire contestualmente un’assistenza adeguata, è l’unico modo per dare un orizzonte concreto di speranza a chi è affetto da queste patologie neurologiche. È da sottolineare che la malattia oggi interessa oltre due milioni di persone in tutto il mondo. Noi abbiamo il piacere – aggiunge – di annoverare tra i nostri soci due prestigiose personalità della neurologia nazionale, i dottori Mimmo Consoli e Franco Galati, che oltre al loro contributo scientifico, tanto supporto offrono a chi è affetto da questa malattia».