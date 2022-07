Covid, casi in crescita in Calabria: oggi 2196 contagi e 2 morti. Una vittima nel Vibonese

Continuano a salire i casi Covid in Calabria. Sono 2196 i nuovi contagi emersi nel bollettino diramato dalla Regione che registra anche 2 decessi (una a Vibo Valentia, una a Cosenza). Sale anche il tasso di positività al 31,92%, nelle ultime 24 ore, effettuati 6.879 tamponi. Su anche i ricoveri, sono 8 in più quelli in reparto, 1 in Rianimazione. I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 421, Cosenza 849, Crotone 170, Reggio Calabria 642, Vibo Valentia 69, altra regione o Stato estero 45. [Continua in basso]

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

: casi attivi 6782 (44 in reparto, 2 in terapia intensiva, 6736 in isolamento domiciliare); casi chiusi 145937 (145145 guariti, 792 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 942 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 931 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39796 (39620 guariti, 176 deceduti). L’Asp di Catanzaro comunica che 18 positivi sono fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 26 nuovi casi a domicilio”. L’Asp di Vibo Valentia comunica :”Nel setting fuori regione si registrano 1 nuovi casi a domicilio”.

