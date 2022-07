Covid, in Calabria scendono i ricoveri e il tasso di positività (24,74%). Il dato nel Vibonese

Sono 3.020 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 4 decessi e 1.503 guariti. Effettuati nelle ultime 24 ore 12.208 tamponi, con il tasso di positività che si attesta al 24,74% (ieri era al 37%). Calano i ricoveri in area medica (-8) e in Rianimazione (-1).

I nuovi contagi e il bollettino

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 608, Cosenza 949, Crotone 219, Reggio Calabria 1.032, Vibo Valentia 142, altra Regione o stato estero 70.

– Catanzaro: casi attivi 6841 (66 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6763 in isolamento domiciliare); casi chiusi 71232 (70892 guariti, 340 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 43480 (119 in reparto, 2 in terapia intensiva, 43359 in isolamento domiciliare); casi chiusi 89186 (88006 guariti, 1180 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2720 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2695 in isolamento domiciliare); casi chiusi 44404 (44164 guariti, 240 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 15639 (83 in reparto, 4 in terapia intensiva, 15552 in isolamento domiciliare); casi chiusi 153735 (152926 guariti, 809 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 2419 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2400 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40615 (40439 guariti, 176 deceduti).