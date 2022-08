Covid, in Calabria contagi stabili: sono 1.329 i casi positivi. Il dato nel Vibonese

Sono 1.329 i nuovi casi Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 4 decessi e 961 guariti. Effettuati 5.589 tamponi nelle ultime 24 ore (tasso di positività al 23,78%). [Continua in basso]

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 248, Cosenza 383, Crotone 181, Reggio Calabria 334, Vibo Valentia 119, altra regione 64.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 4.141 (55 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.079 in isolamento domiciliare); casi chiusi 81.314 (80.951 guariti, 363 deceduti).

Cosenza: casi attivi 50.903 (110 in reparto, 1 in terapia intensiva, 50.792 in isolamento domiciliare); casi chiusi 93.734 (92.502 guariti, 1.232 deceduti).

Crotone: casi attivi 2.498 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.472 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48.360 (48.107 guariti, 253 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 8.659 (61 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8.598 in isolamento domiciliare); casi chiusi 171.948 (171.118 guariti, 830 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 1.789 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.770 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42.861 (42.684 guariti, 177 deceduti). L’Asp di Catanzaro comunica 263 nuovi soggetti positivi di cui 15 fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 432 nuovi soggetti positivi di cui 49 fuori regione.

