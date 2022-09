Covid in Calabria, nessun decesso e contagi sempre in calo: 689 casi. Il dato nel Vibonese

Sono 689 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore, per quanto riporta il report quotidiano della Regione, sono stati eseguiti 4.699 tamponi, con un tasso di positività che si attesta dunque al 14.66% (ieri era al 15,74%). Nessun decesso, mentre 3.000 i guariti. Nessun nuovo ricovero in area medica, mentre aumentano nelle terapie intensive (+2). [Continua in basso]

I nuovi casi nelle cinque province

Questi i casi nelle singole province: 167 Catanzaro, 235 Cosenza, 61 a Crotone, 153 a Reggio Calabria, 68 Vibo Valentia, 5 altre Regioni o Stati esteri.

Il bollettino

Catanzaro: casi attivi 2.942 (30 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.907 in isolamento domiciliare); casi chiusi 89.627 (89.252 guariti, 375 deceduti).

Cosenza: casi attivi 39.485 (57 in reparto, 1 in terapia intensiva, 39.427 in isolamento domiciliare); casi chiusi 115.246 (113.966 guariti, 1.280 deceduti).

Crotone: casi attivi 869 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 847 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.795 (53.537 guariti, 258 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 3492 (37 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3454 in isolamento domiciliare);casi chiusi 184.712 (183.858 guariti, 854 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 1.432 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.419 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46.559 (46375 guariti, 184 deceduti).