Covid, in Calabria 659 nuovi contagi e nessun decesso: i dati del Vibonese

Sono 659 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 3.947 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 16,70%. Emerge dal bollettino odierno della Regione che conta oggi anche 2.248 guarigioni. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i ricoveri, sono +1 in area medica e -1 in terapia intensiva. I nuovi contagi sono così distribuiti: 128 a Catanzaro, 207 a Cosenza, 51 a Crotone, 169 a Reggio Calabria, 90 a Vibo Valentia, 14 da fuori regione. [Continua in basso]

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 2729 (29 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2695 in isolamento domiciliare); casi chiusi 90097 (89722 guariti, 375 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 36334 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 36279 in isolamento domiciliare); casi chiusi 118806 (117523 guariti, 1283 deceduti).

– Crotone: casi attivi 724 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 702 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54024 (53766 guariti, 258 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3169 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3137 in isolamento domiciliare); casi chiusi 185353 (184499 guariti, 854 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1318 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46835 (46651 guariti, 184 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 5 nuovi casi a domicilio”. L’Asp di Catanzaro comunica: “Oggi 137 positivi di cui 9 fuori regione”.

Articoli correlati