Covid, in Calabria 467 nuovi casi e nessun decesso: i dati del Vibonese

Sono 467 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 2.672 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 17,48%. Emerge dal bollettino odierno della Regione che conta oggi anche 261 guarigioni. Zero i decessi. Per quanto riguarda i ricoveri, sono +4 in area medica. Invariata la situazione in terapia intensiva.

I nuovi casi sono così suddivisi: Catanzaro +95, Cosenza +221, Crotone 7, Reggio Calabria +103, Vibo Valentia +38, altra regione +3. [Continua in basso]

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 2387 (21 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2363 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92058 (91678 guariti, 380 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 30535 (54 in reparto, 0 in terapia intensiva, 30481 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127450 (126154 guariti, 1296 deceduti).

– Crotone: casi attivi 404 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 400 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54934 (54669 guariti, 265 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1788 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188746 (187890 guariti, 856 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 560 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 547 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48169 (47983 guariti, 186 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 97 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. L’Aso di Cosenza comunica 222 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

