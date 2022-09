Covid Calabria, contagi in lieve calo: sono 837 i nuovi casi. Il dato nel Vibonese

Sono 837 i casi Covid emersi in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di 4.520 tamponi. Lo riporta il bollettino regionale odierno nel quale non si registrano nuovi decessi. I guariti sono 553, +2 i ricoveri in area medica. Tasso di positività al 18,52%. Ieri i casi erano stati 932, 3 i morti. La suddivisione nei contagi odierni per provincia: Catanzaro +165, Cosenza +438, Crotone +46, Reggio +157, Vibo valentia +26, altra regione +5. [Continua in basso]

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.784.542 (+4.520). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 557.231 (+837) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:



Catanzaro: casi attivi 2.540 (30 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.505 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92511 (92.130 guariti, 381 deceduti).

Cosenza: casi attivi 31.512 (54 in reparto, 2 in terapia intensiva, 31.456 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128.105 (126.805 guariti, 1300 deceduti).