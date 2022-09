Covid, in Calabria contagi stabili e tre nuovi decessi: i dati del Vibonese

Sono 843 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria (ieri 837), a fronte di 3.991 tamponi e con un tasso di positività al 21,12% (ieri era al 18,52%). È quanto riporta il bollettino regionale odierno nel quale si registrano, inoltre, tre nuovi decessi (tutti a Cosenza). I guariti sono 701, mentre per quanto riguarda i ricoveri sono +4 in area medica e -1 in terapia intensiva.

I contagi di oggi sono così suddivisi: Catanzaro +129, Cosenza +421, Crotone +49, Reggio +209, Vibo Valentia +26, altra regione +9. [Continua in basso]

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 2561 (27 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2529 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92619 (92238 guariti, 381 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 31627 (59 in reparto, 1 in terapia intensiva, 31567 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128411 (127108 guariti, 1303 deceduti).

– Crotone: casi attivi 432 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 427 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55187 (54922 guariti, 265 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1950 (27 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1922 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189469 (188612 guariti, 857 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 604 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 596 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48266 (48080 guariti, 186 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 130 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 426 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione. L’Asp di Reggio Calabria comunica 212 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

