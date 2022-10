Pizzoni, il Comune organizza un corso per l’uso del defibrillatore

L’amministrazione comunale di Pizzoni organizza un corso di formazione per l’uso del defibrillatore, della durata di cinque ore, riconosciuto ad ogni effetto di legge attraverso una certificazione di esecutore Blsd. Il corso si terrà il 29 ottobre nel municipio di Pizzoni e sarà tenuto dal Centro di formazione Augustus di Vibo Valentia. Potranno partecipare un massimo di 48 persone, residenti nel comune di Pizzoni. La quota d’iscrizione è di 20 euro, mentre la restante parte sarà pagata dal Comune.

È necessario iscriversi – attraverso un modulo pubblicato nell’albo pretorio – e qualora arrivino più di 48 domande, sarà data precedenza a determinate categorie. E cioè: insegnanti e operatori scolastici che, anche se non residenti, lavorino nel plesso di Pizzoni; commercianti ed esercenti le cui attività si trovino nel territorio di Pizzoni; volontari delle varie associazioni presenti nel territorio comunale. I posti rimanenti saranno poi assegnati seguendo l’ordine di arrivo delle richieste di partecipazione. Nell’eventualità in cui le domande siano tante, il Comune punta comunque ad organizzare al più presto un altro corso.