Covid, in Calabria 898 nuovi contagi e 2 morti: i dati del Vibonese

Sono 898 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria (ieri 838), a fronte di 4.645 tamponi e con un tasso di positività al 19.33%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, nel quale si registrano anche 688 guariti e 2 decessi (nel Cosentino). Calano i ricoveri in area medica (-8), stabili invece in terapia intensiva (-1). I contagi odierni sono così distribuiti: Catanzaro +162, Cosenza +471, Crotone +48, Reggio +154, Vibo Valentia +55, altra regione +8. [Continua in basso]

I dati di tutte le province

– Catanzaro: casi attivi 2487 (20 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2463 in isolamento domiciliare); casi chiusi 93531 (93149 guariti, 382 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 33076 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 33011 in isolamento domiciliare); casi chiusi 129480 (128171 guariti, 1309 deceduti).

– Crotone: casi attivi 404 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 400 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55466 (55200 guariti, 266 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2051 (22 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2028 in isolamento domiciliare); casi chiusi 190322 (189464 guariti, 858 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 502 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 490 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48610 (48424 guariti, 186 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 475 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione. L’Asp di Catanzaro comunica 165 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. L’Asp di Reggio Calabria comunica 56 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

