Prevenzione e lotta ai tumori, a Filadelfia giornata di visite gratuite

Non solo l’inaugurazione di una panchina rosa, a Filadelfia si terrà anche un’altra iniziativa per incentivare la prevenzione contro i tumori, specie quelli femminili. La delegazione Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Filadelfia annuncia infatti una giornata dedicata alle donne, con visite gratuite. Il tutto – riferisce il referente Tonino Gugliotta – organizzato con il patrocinio del Comune e grazie alla collaborazione dell’Istituzione biblioteca comunale e dell’Asc Filaldelfia Popular Events, che il 13 ottobre – durante la presentazione della campagna Nastro rosa – si occuperà di distribuire materiale informativo, e grazie al costante impegno del dottor Franco Petrolo, presidente della sezione di Vibo Valentia. [Continua in basso]

Domenica 6 novembre dalle 9:30 alle 13:00 in piazza Serrao, tutte le donne che si vorranno sottoporre a una visita senologica, lo potranno fare con le dottoresse Mariagrazia Santagata e Maddalena Basile che da diversi anni prestano volontariamente la loro esperienza a favore della Lilt, contribuendo a far conoscere uno degli strumenti utili a combattere il cancro: la prevenzione. A dare un fattivo contributo ci sarà anche il dottor Davide Caruso che ha voluto mettere a disposizione della delegazione di Filadelfia la sua professionalità in ambito maxillo-facciale con visite di prevenzione dei tumori del cavo orale. Sarà inoltre possibile sottoporsi a una visita dermatologica per il controllo dei nei.



Le prenotazioni si potranno effettuare il 28 ottobre alle 18:00 nei locali della biblioteca comunale di Filadelfia, dove è prevista la presentazione del libro “Jolinda” di Nicodemo Vittetta. Marianna Barone dialogherà con l’autore ripercorrendo quella linea invisibile che ha unito le strade e i destini della sorella Ermelinda e di Jole Santelli.

