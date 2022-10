Covid Calabria, oggi 857 casi e 2 decessi. Contagi stabili nel Vibonese

Aumentano i ricoveri sia in area medica (+6), che in terapia intensiva (+1). Tasso di positività al 21,74%

Sono 857 i contagi in Calabria emersi nelle ultime 24 ore (ieri 981). Secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano. Nel report anche 658 guariti e due morti. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 4.250 tamponi, con un tasso di positività che si attesta al 20,16% (ieri era al 21,74%). Aumentano i ricoveri sia in area medica (+6), che in terapia intensiva (+1). A livello provinciale i contagi sono così suddivisi: 159 Catanzaro, 422 Cosenza, 42 Crotone, 183 Reggio Calabria, 49 Vibo Valentia (ieri 44), 2 altre regioni o stati esteri. [Continua in basso]

Il bollettino