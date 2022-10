Covid Calabria, nel bollettino 577 nuovi contagi: i dati del Vibonese

Sono 577 i nuovi casi positivi in Calabria, a fronte di 3.207 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 17,99% . È quanto riporta il bollettino odierno della Regione, che registra pure 287 guarigioni. Nessun decesso nelle ultime ore. Scendono lievemente i ricoveri in area medica (-3) e in terapia intensiva (-1). I contagi odierni sono così distribuiti: 76 Catanzaro, 296 Cosenza, 1 Crotone, 150 Reggio Calabria, 46 Vibo Valentia, 8 altre regioni o Stati esteri. [Continua in basso]

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 2530 (22 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2503 in isolamento domiciliare); casi chiusi 95044 (94661 guariti, 383 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 5858 (77 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5778 in isolamento domiciliare); casi chiusi 160789 (159471 guariti, 1318 deceduti).

– Crotone: casi attivi 476 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 467 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55874 (55607 guariti, 267 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2195 (34 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 191854 (190994 guariti, 860 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 658 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 650 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48956 (48768 guariti, 188 deceduti).

