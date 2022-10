Covid Calabria, 703 casi e +5 ricoveri in area medica. I dati del Vibonese

Sono 703 i casi Covid emersi nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 4053 tamponi. Un decesso è avvenuto a Crotone, +5 ricoveri in area medica, -3 in terapia intensiva. A Vibo i nuovi casi sono 53, ieri erano 41. Nelle altre province: Catanzaro +133, Cosenza +316, Crotone +34, Reggio Calabria +165, altra regione +2. [Continua in basso]

Il bollettino