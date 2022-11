Tumori femminili, a Francavilla Angitola la Lilt organizza una giornata di prevenzione

La campagna di prevenzione contro i tumori femminili non si è fermata con il mese “rosa” – ossia ottobre. Continuano infatti le iniziative di sensibilizzazione ad opera della delegazione di Filadelfia della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt). Iniziative che toccheranno altri due comuni del Vibonede: Francavilla Angitola e Polia. Per quanto riguarda Polia, l’organizzazione è ancora in corso e la giornata di prevenzione si terrà con tutta probabilità nei primi mesi dell’anno nuovo. A Francavilla Angitola l’appuntamento è invece per martedì 6 dicembre, a partire dalle ore 15: nell’ambulatorio farmacia Costa e nel camper attrezzato della Lilt su corso Solari verranno effettuate delle visite senologiche e pap test. Il tutto grazie alla disponibilità delle dottoresse Mariagrazia Santagata e Maddalena Basile. Per informazioni e prenotazioni il numero da chiamare è il 349 1363398.