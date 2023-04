Donazione organi, Calabria agli ultimi posti: i dati di Vibo migliori rispetto alle altre province

Cellara, nel Cosentino, è il comune più generoso della Calabria per quanto riguarda la donazione di organi ed è al settimo posto assoluto tra tutti i piccoli comuni italiani. Vibo Valentia, prima tra le province della nostra regione. I dettagli emergono dall’ultima edizione dell’Indice del dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti. Il documento analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all’atto dell’emissione della carta d’identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 Comuni italiani in cui il servizio è attivo. [Continua in basso]

In generale però, la Calabria, in materia di donazioni mantiene anche quest’anno le ultime posizioni tra le regioni italiane. L’Indice è stato pubblicato in vista della 26ma Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebra domenica prossima 16 aprile: i valori sono espressi in centesimi e tengono conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi.

«Cellara – si legge nel rapporto – ha raggiunto un indice di 87,14/100, grazie a un tasso di consensi del 90% e a un’astensione dell’11,8%: un dato che è valso il primato calabrese e l’ingresso tra i primi dieci comuni italiani in assoluto. Il resto del podio regionale è appannaggio di comuni della provincia di Reggio Calabria: Fiumara è al secondo posto, Scilla al terzo. Vibo Valentia è invece la migliore tra le cinque province nel complesso, 89/ma su 107 a livello nazionale, mentre Catanzaro è 90ma, Cosenza 96/ma, Reggio Calabria 103/ma e Crotone 106ma». La Calabria è risultata 21/ma e ultima tra le regioni e province autonome italiane, come nel 2021, con un indice del dono di 50,58/100 (consensi alla donazione: 59,7%), sotto la media nazionale che nel 2022 si è attestata a quota 58,64/100 (consensi 68,2%).

LEGGI ANCHE: Se la salute dei vibonesi vale meno di quella degli altri calabresi

Ospedale Serra: sale operatorie «tra le più attrezzate» mai entrate in funzione