Rotary di Vibo e Lilt insieme per la prevenzione dei tumori al seno – Video

Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori al seno. Anche quest’anno la Lilt ha promosso una serie di iniziative di formazione e sensibilizzazione scegliendo la nota giornalista televisiva Francesca Fagnani come volto della campagna Lilt for Women – Nastro Rosa 2023. Nell’opuscolo rosa presentato alla stampa tutte le informazioni su come fare prevenzione, dall’età degli screening ai centri per la diagnosi e la cura.

Con circa 60.000 nuovi casi in Italia, il carcinoma mammario si conferma anche per il 2023 la neoplasia più diffusa nelle donne, rappresentando circa il 30% di tutti i tumori. Da qui l’importanza di promuovere una campagna di sensibilizzazione quest’anno sposata anche dal Rotary club di Vibo Valentia che ha organizzato una giornata di formazione e prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile. Un invito alla prevenzione quello che Franco Petrolo, nella sua duplice veste di governatore del distretto 2102 del Rotary, nonché presidente della lega italiana lotta contro i tumori di Vibo Valentia, ha rivolto alle donne: «Se diagnosticato in tempo il tumore alla mammella può essere sconfitto», ha rimarcato il medico. All’incontro che si è svolto al 501 hotel di Vibo Valentia anche Ketty De Luca presidente del Rotary club di Vibo Valentia che ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare non solo le donne, ma anche le istituzioni affinché mettano in campo una serie di iniziative volte alla prevenzione di tutte le patologie. «La salute è un bene di tutti», ha concluso.

Lotta ai tumori femminili, a Stefanaconi la prima edizione del “Vespa Tour in Rosa”