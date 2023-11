Jonadi diventa un comune cardioprotetto, donato un defibrillatore

Jonadi è divenuto ufficialmente un comune cardioprotetto. Da qualche giorno infatti, in Municipio è presente un defibrillatore a beneficio della comunità, installato in modo tale da consentire la massima accessibilità a tutti. In occasione della consegna, l’Amministrazione Comunale di Jonadi ha organizzato anche un momento di approfondimento sull’utilizzo di questo strumento, grazie alla presenza qualificata del tecnico BLSD Antonino Lauricella. Il defibrillatore è stato donato dall’Associazione “Conoscere Jonadi” guidata dal presidente Antonio Rossi, che ha voluto ringraziare l’Amministrazione per aver proposto e promosso questa importante iniziativa. Uno strumento che potrà essere utilizzato gratuitamente anche dalle tante associazioni presenti sul territorio in occasione delle manifestazioni organizzate. Il sindaco Fabio Signoretta, a chiusura della manifestazione, ha tenuto a ringraziare l’Associazione Conoscere Jonadi, l’assessore Valentina Fusca, il consigliere Vincenzo Ciardulli e il tecnico Antonino Lauricella.

