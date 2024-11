Il Biohacking arriva in Calabria: innovazione e benessere nella terra del Sud

La Calabria si apre a nuove frontiere del benessere e della longevità con l’arrivo del biohacking, un approccio innovativo che punta a migliorare il benessere psicofisico e rallentare il processo di invecchiamento attraverso pratiche scientifiche e tecnologie all’avanguardia. Pionieri di questa filosofia, Angela Almaviva, Alessandro Scarponi, Gabriella Femia e Angela Sciancalepore, rappresentanti dell’azienda che ha creato questo sistema unico al mondo. Hanno scelto la suggestiva cornice del Riva Lounge restaurant di Falerna Marina (CZ), per presentare un progetto rivoluzionario che unisce scienza, salute e soprattutto business.

L’evento segna un passo importante per la Calabria, che si appresta a diventare un punto di riferimento per quanti cercano uno stile di vita sano, efficace e orientato al miglioramento continuo. Il biohacking, già popolare in diverse parti del mondo, promette di offrire nuove opportunità per migliorare la qualità della vita attraverso abitudini alimentari mirate, attività fisica e tecniche innovative di ottimizzazione della mente e del corpo.

Gli organizzatori dell’evento saranno a disposizione per illustrare l’intero progetto, con dimostrazioni pratiche e spiegazioni scientifiche, mostrando come il biohacking possa diventare una filosofia di vita accessibile a tutti e un business estremamente remunerativo. Insieme alla visione pionieristica di Angela, Alessandro e Gabriella e Angela l’evento sarà un’occasione imperdibile per conoscere più da vicino le potenzialità di questa disciplina e i vantaggi di un percorso di vita all’insegna della salute, della giovinezza e del benessere.