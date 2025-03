Lotta ai tumori, la carovana della prevenzione Lilt a Monterosso con una giornata dedicata alle visite senologiche

La lotta ai tumori passa dalla prevenzione. La diagnosi precoce, infatti, può non solo aumentare le chance di sopravvivenza del paziente ma anche consentire l’avvio di percorsi terapeutici calibrati allo stadio della neoplasia. In quest’ottica, la carovana della prevenzione targata Lilt di Vibo Valentia prosegue il suo lavoro di sensibilizzazione e, anche quest’anni, garantirà la presenza attiva dello staff medico e dei volontari in più centri della provincia.

Nastro rosa

Come confermato dal presidente del sodalizio, Franco Petrolo in occasione dell’ultimo vertice del sodalizio, da quasi trent’anni la Lega italiana per la lotta contro i tumori è presente nel Vibonese. Grazie alla generosa attività di volontariato delle dottoresse Mariagrazia Santagata e Maddalena Basile, la campagna “Nastro rosa” continua. Inoltre è stata confermata la possibilità di usufruire dei servizi che vengono prestati nella sede provinciale di Via Terravecchia Inferiore a Vibo Valentia, con diagnosi precoce e visite dermatologiche, ginecologiche, senologiche e urologiche.

Con la Campagna Lilt for Women – Nastro rosa, incentrata sulla prevenzione e sulla solidarietà tra donne, si vuole quindi ribadire l’importanza dei controlli periodici, dell’autopalpazione e delle indagini diagnostico-strumentali sin da giovani, con l’ambizione di raggiungere, nel giro di pochi anni, la mortalità̀ zero per carcinoma alla mammella.

Visite senologiche a Monterosso

Su iniziativa di Tonino Gugliotta referente della delegazione di Filadelfia e membro del direttivo dell’associazione provinciale, si è deciso di proseguire con le iniziative di presenza attiva della Lilt con un appuntamento, fortemente supportato dall’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Lampasi, si svolgerà domenica 16 marzo dalle 9:30 a Monterosso in Via Regina Margherita.

«Per le donne che lo vorranno – anticipa il referente Gugliotta – sarà possibile sottoporsi a una visita senologica all’interno del camper attrezzato della Lilt. Inoltre verrà distribuito materiale informativo per diffondere conoscenza su questa crescente patologia e promuovere la prevenzione, unica arma attualmente vincente, come stile di vita».