Giornata di prevenzione e visite senologiche gratuite a Monterosso con la Lega italiana per la lotta ai tumori

Una giornata dedicata alla sensibilizzazione e anche agli screening. Monterosso Calabro ha ospitato nel fine settimana la prima tappa della campagna di prevenzione oncologica 2025 della Lega italiana per la lotta ai tumori di Vibo Valentia. L’appuntamento è stato promosso con il supporto dell’amministrazione comunale, la partecipazione del sindaco Antonio Lampasi e grazie al lavoro portato avanti da Tonino Gugliotta e la delegazione Lilt di Filadelfia. Proprio nei giorni scorsi, la sezione provinciale dell’associazione guidata dal presidente Franco Petrolo, aveva ribadito l’impegno sul fronte prevenzione rimarcando la volontà di proseguire con iniziative itineranti in più aree del Vibonese. La diagnosi precoce infatti può incidere sul percorso terapeutico e aumentare le possibilità di vita del paziente con neoplasia.

L’appuntamento a Monterosso

In occasione della giornata di screening a Monterosso, il primo cittadino Lampasi ha elogiato l’attività di prevenzione portata avanti dalla Lilt e ringraziato per aver accolto il loro invito. Apprezzamenti sono arrivati anche dai residenti che hanno voluto omaggiare i volontari con frutta di stagione e prodotti tipici.

«Sono state più di 15 le donne che si sono sottoposte ad una visita senologica gratuita con la dottoressa Mariagrazia Santagata che da diversi anni presta volontariamente la sua esperienza per sensibilizzare le donne verso un importante tema come quello della prevenzione», sottolinea Gugliotta.

Con la campagna Lilt for women – Nastro Rosa, incentrata sulla solidarietà, l’associazione invita le donne a diventare ambasciatrici di un messaggio di positività, da trasmettere da madre a figlia, tra amiche e colleghe. Oltre alle visite senologiche, nell’ambito dell’iniziativa Gugliotta e i componenti della Lega italiana lotta tumori di Filadelfia hanno distribuito materiale informativo con l’intento di sensibilizzare la popolazione, non solo femminile, verso stili di vita che possono evitare per quanto possibile l’insorgere della malattia.