Prevenzione e solidarietà, a Pizzo screening oncologici e cardiologici gratuiti

Si potranno effettuare inoltre visite dermatologiche, psicologiche, per patologie del cavo orale, ecografie mammarie, pap test, valutazione nutrizionistica

Un’importante iniziativa dedicata alla salute ed alla prevenzione si terrà nei prossimi giorni a Pizzo, grazie all’impegno dell’Associazione “Sole di Speranza” in collaborazione con la Lilt di Vibo Valentia. Una giornata di screening gratuiti aperti alla cittadinanza, che vedrà il coinvolgimento attivo di Avis Pizzo, della Comunità Creativa ed il patrocinio dell’Asp di Vibo Valentia e del Comune di Pizzo, ed in particolare dell’impegno personale della dottoressa Maria Teresa De Fina, indispensabile per l’utilizzo dei locali dell’Ospedale di Pizzo.

Screening gratuiti a Pizzo

L’obiettivo dell’evento è duplice: promuovere la cultura della prevenzione ed offrire un servizio gratuito ed accessibile a tutti, soprattutto in un territorio dove l’accesso alle cure specialistiche non è sempre semplice o immediato. Durante la giornata, medici e volontari qualificati saranno a disposizione per effettuare controlli preventivi, informare i cittadini sui fattori di rischio e sensibilizzare sull’importanza di diagnosi precoci per combattere efficacemente le patologie oncologiche.

«Prevenire è vivere – sottolinea il dottore Giulio Caridà, oncologo ematologo e vicepresidente dell’Associazione “Sole di Speranza” – e attraverso queste giornate vogliamo offrire non solo un servizio sanitario, ma anche un momento d’incontro, di supporto e di speranza per tutta la comunità».

Grazie alla sinergia tra enti, associazioni ed istituzioni locali, l’iniziativa rappresenta un esempio concreto di rete solidale che mette al centro la salute pubblica ed il benessere dei cittadini.

L’evento è inserito nell’ambito di una serie di iniziative di sensibilizzazione promossa durante gli scorsi mesi dalla stessa Associazione, volte a promuovere la cultura della prevenzione e della salute, non solo in ambito oncologico.

Tumori e prevenzione

Si sono tenute, infatti, alcune iniziative sotto la denominazione Prenditi cura di te, che hanno visto una sentita partecipazione da parte della popolazione, dell’amministrazione pizzitana e dei medici specialisti del vibonese che operano su tutto il territorio calabrese e non solo. Nel corso di queste iniziative si è ribadita non solo l’importanza dell’adesione agli screening oncologici previsti per sesso ed età, ma anche la cruciale importanza della riduzione dei fattori di rischio: fumo di sigaretta, obesità, errata esposizione solare, stile di vita sedentario e dieta scorretta.

L’evento si svolgerà negli ambulatori dell’Ospedale di Pizzo, facilmente accessibili, e saranno aperti a tutti. Per accedere agli screening è obbligatorio prenotarsi tramite i canali sotto indicati.

Le giornate dedicate

Le giornate si terranno nelle seguenti date:

7, 14 e 21 giugno 2025 presso l’Ospedale di Pizzo.

Durante ciascuna giornata saranno presenti tre medici specialisti, che offriranno visite gratuite finalizzate alla prevenzione. I professionisti coinvolti per ciascuna data saranno:

7 giugno

Dott. Giulio Caridà (oncologia ed ematologia): disponibile per consulti e visione di referti medici

Dott. Francesco Emanuele Bilotta (cardiologo): screening cardiologico

Dott.ssa Alessia Lico (dietologa nutrizionista): screening e alimentazione

Rosanna Caridà (infermiera specializzata)

Simone Monteleone (studente in medicina e chirurgia)

14 giugno

Dott.ssa Maria Grazia Santagata (Lilt): screening mediante ecografia mammaria.

Dott.ssa Maddalena Basile (Lilt): Esecuzione di pap test.

Dott.ssa Antonella Pacifico (dirigente odontoiatra AOU) prevenzione patologie del cavo orale

Dott.ssa Alessandra Celano (naturopata): Armonia e Sollievo nel percorso oncologico

21 giugno

Dott.ssa Giulia Briatico (dermatologa): Screening dei tumori cutanei e mappatura dei nei.

Dott. Francesco Emanuela Bilotta (cardiologo): screening cardiologico

Dott.ssa Pamela Ciambrone (psicologa psicoterapeuta) supporto psicologico

Dott. Giulio Caridà (oncologia ed ematologia): disponibile per consulti e visione di referti medici

Dott.ssa Roberta Pino (PhD in Medicina Traslazionale): parametri antropometrici.

Un’occasione da non perdere per prendersi cura di sé, con un gesto semplice ma fondamentale: fare prevenzione.

