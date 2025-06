Tropea: Club Inner Wheel, Unitre e Rotary uniscono le forze per sensibilizzare la popolazione su diabete, prevenzione e cure

La locandina dell’evento

Il prossimo 7 giugno, alle ore 18, al Centro culturale provinciale (ex Pretura) in via Francesco Barone a Tropea si terrà un incontro sul tema del diabete, intitolato “Diabete: Conoscere, Prevenire, Gestire”. L’iniziativa è promossa dal Club Inner Wheel di Tropea in collaborazione con L’Unitre – Università delle Tre Età e il Club Rotary di Tropea, a dimostrazione di una sinergia tra associazioni locali nell’interesse della comunità. L’evento vedrà la partecipazione della diabetologa Maria Letizia Di Renzo che guiderà l’approfondimento sulle diverse sfaccettature della malattia. L’incontro è stato strutturato per offrire strumenti di conoscenza e strategie pratiche per la prevenzione e la gestione del diabete, una patologia che incide significativamente sulla qualità della vita di molti individui. A intervenire saranno anche figure di spicco del panorama associativo locale: il presidente del Club Rotary di Tropea, Giuseppe Romeo, e la presidente Inner Wheel – Unitre, Vittoria Saccà. La loro presenza sottolinea l’impegno delle rispettive organizzazioni nella sensibilizzazione e nel supporto alla cittadinanza su tematiche di rilevanza sociale e sanitaria.